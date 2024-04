Rubata l'auto di don Luigi Merola: "Aiutatemi a comprarne una nuova"

"Buongiorno a tutti! Vi devo dare una brutta notizia: i ladri hanno portato via definitivamente la mia auto di servizio nella notte del 24 aprile... Non ci siamo ancora liberati dalla camorra. Io non mollo, non farò neppure un passo indietro. Statemi vicino. Chiedo ai miei sostenitori e imprenditori di aiutarmi a comprare subito una nuova auto. Dobbiamo ripartire. Insieme siamo più forti! È accaduto a Marano di Napoli, sotto casa mia, dove ho la vigilanza dinamica. Non ci sono telecamere di videosorveglianza e in questo Comune tutte le notti rubano tra le 10 e le 15 auto. Dobbiamo fare di più... Mi auguro siano soltanto dei ladri e non sia un messaggio della camorra. La Fondazione A’ Voce d’ ‘e Creature non si tocca", denuncia don Luigi Merola.

Nelle scorse settimane la medesima vettura di servizio del parroco era stata danneggiata da ignoti.