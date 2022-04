Don Maurizio Patriciello ha il Covid: "Spero vada via presto. Pregate per me"

Don Maurizio Patriciello ha il Covid. L'annuncio arriva dallo stesso prete anti-camorra, parroco al Parco Verde di Caivano, via social. "Carissimi amici, il Covid è venuto a farmi visita. Spero che vada via presto. Intanto accogliamo la notizia e i sintomi con tanta pazienza. Ripeto tampone giorno 3 maggio. Tutto gli impegni presi, ovviamente, sono annullati. Grazie. Pregate per me. Padre Maurizio Patriciello", ha scritto don Maurizio.

Sono decine i messaggi degli utenti che gli augurano una pronta guarigione. Il prete, sempre in prima linea, intanto, ha annullato tutti i suoi impegni e nei primi giorni di maggio si sottoporrà ad un nuovo test che - spera - possa dare esito negativo.