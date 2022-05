Don Maurizio Patriciello è guarito: "Il Covid ha alzato bandiera bianca"

Don Maurizio Patriciello è guarito dal Covid. Il prete anti camorra è risultato negativo al tampone di controllo ed ha annunciato la bella notizia via social. "Possiamo riprendere il cammino. Il Covid ha alzato bandiera bianca. Grazie a chi ha pregato per me, a chi mi ha tenuto compagnia, a chi mi ha procurato le medicine e mi ha portato da mangiare. Dio vi benedica. Padre Maurizi", ha scritto.

Don Patriciello era risultato positivo circa una settimana fa. Anche in quel caso, il parroco al parco Verde di Caivano, aveva informato tutti tramite i propri canali social.