Don Merola a De Laurentiis: "Andrai all'inferno se non regali i biglietti gratis ai ragazzi"

Alcuni giorni fa, ospite di un evento organizzato dal Comune di Castellammare, ha usato una particolare 'moral suasion' nei confronti del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Ho detto a De Laurentiis che andrà all'inferno se non regala i biglietti gratis ai ragazzi...sarà tra le fiamme. Lui mi ha detto: non voglio andare all'inferno, ogni 15 giorni ti regalo 15 biglietti gratis".

È stato don Luigi Merola, parroco anticamorra e fondatore dell'associazione 'A voce d'e creature', il protagonista del racconto. È riuscito (e riuscirà) così a portare allo stadio i ragazzi di strada strappati ai clan, in occasione delle partite casalinghe del Napoli: "Essendo un sacerdote che si occupa di ragazzi sottratti alla camorra, qualche anno fa spiegai a De Laurentiis che per sconfiggere i clan bisognava coinvolgere i ragazzi nello sport. E lui mi ha accontentato sui biglietti gratis".

"La nostra associazione, 'A voce d'e creature' – prosegue don Merola – ha sede in un bene confiscato al clan Contini: si tratta della famosa villa di 'Bambù' (il boss Raffaele Brancaccio, ragioniere del clan Contini, ndR), dove per anni, prima della confisca, c'è stato un leone posto a guardia dell'ingresso nel silenzio generale. Era la villa del male e ora è utilizzata dalla fondazione per formare i ragazzi: si formano per essere 'i boss della pizza', dico io scherzando. Penso sia bello il fatto che la domenica questi ragazzi vadano a vedere la partita, il calcio unisce i ragazzi e li preserva dal male. In questo modo smettono di essere soldatini della camorra. Penso che il calcio sia uno strumento di positività. In questo sport non vince chi è raccomandato ma chi ha talento".

"Gomorra? È stata devastante"

Don Merola ad AdnKronos ha parlato anche della serie tv Gomorra, ed il suo è un giudizio decisamente negativo: "Secondo me quella serie tv è stata devastante, purtroppo. Anche nell'ultima stagione lo Stato non c'è e a vincere è sempre il camorrista, il prepotente, colui che lotta per accaparrarsi le piazze di droga. È un messaggio distruttivo quello che abbiamo trasmesso con Gomorra. Io giro tutta l'Italia e ogni volta mi chiedono: ma a Napoli davvero succede questo? Non è che non si deve parlare di camorra, assolutamente. Anzi, più se ne parla meglio è. Ma il messaggio lanciato dalla serie va verso l'imitazione".