Danneggiata l'auto di servizio di don Luigi Merola: "Non è la prima volta, ma non molliamo"

Bruttissimo episodio ai danni del noto sacerdote napoletano don Luigi Merola. La sua auto di servizio è stata, infatti, danneggiata da ignoti. A darne notizia è stato lo stesso prelato attraverso la pagina social ufficiale della fondazione "A' voce d'e' creature".

"La mia auto di servizio è stata danneggiata da alcuni delinquenti. Purtroppo non è la prima volta… ma noi non molliamo, non ci fermiamo e continuiamo a lavorare per i bambini della nostra città", scrive don Luigi nel post.

"Esprimo la mia totale e incondizionata solidarietà a don Luigi Merola, la cui auto è stata danneggiata da ignoti che hanno sfondato i finestrini e messo a soqquadro la vettura. Un gesto vile, come nella tradizione della criminalità, di fronte al quale l’unica risposta è quella di proseguire senza sosta l’attività di contrasto alla criminalità organizzata cercando di sottrarre dalle grinfie dei clan giovanissimi da arruolare. Mi auguro che gli autori vengano subito individuati e sono lieto che il Comune abbia deciso di affidare per altri 20 anni la sede all’associazione ‘A voce d’e creature’. Se qualcuno pensava di liberarsi di don Luigi, ha fatto evidentemente i conti sbagliati”, è il commento del deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli.