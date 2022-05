Don Giustino Russolillo è Santo, Pianura in festa

San Giustino Russolillo. Il noto e amatissimo parroco del quartiere di Pianura è stato ieri finalmente proclamato Santo, nel corso della cerimonia presieduta in piazza San Pietro a Roma da Papa Francesco.

L'uomo di chiesa, molto legato al fondatore del Santuario di Pompei Bartolo Longo, dedicò la sua vita alla formazione dei ragazzi disagiati. Resse la parrocchia di San Giorgio Marie, proprio a Pianura, dal 1920 al 1925, e fondò gli ordini religiosi maschile e femminile dei Vocazionisti. Morì il 2 agosto del 1955.

L'intero quartiere alla periferia Ovest di Napoli ha festeggiato l'evento di ieri. Centinaia di fedeli sono partiti per Roma così da assistere alla cerimonia di canonizzazione. Una celebrazione di ringraziamento per la canonizzazione si terrà sabato 21 maggio sul piazzale del Vocazionario, in via Torricelli 29 nella Casa Madre delle religiose Vocazioniste.