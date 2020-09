Ai domiciliari, esce per comprare delle birre: scoperto

Non riusciva proprio a farne a meno. Probabilmente il caldo o chissà cos'altro ma è dovuto uscire di casa nonostante fosse ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per evasione un 26enne di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari. Nonostante la misura che gli impediva di lasciare la sua abitazione, l'uomo è stato sorpreso in strada.

Quando i militari gli hanno ribadito le prescrizioni imposte dal tribunale ha risposto di essere uscito per comprare delle birre. Ristretto in camera di sicurezza, è ora in attesa di giudizio.