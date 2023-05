È ai domiciliari ma se ne va a spasso a Posillipo: in manette

Ci troviamo a via Manzoni e sono da poco passate le 19:30 quando i carabinieri della stazione di Posillipo notano un uomo passeggiare. I militari riconoscono sùbito in quella sagoma un 42enne già noto alle forze dell'ordine.

L’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di rapina e minaccia. I carabinieri bloccano e arrestano il 42enne che ora è in attesa di giudizio. Ancora chiarire il motivo per il quale l’arrestato abbia violato e prescrizioni cui era sottoposto.