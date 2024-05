Morto in fabbrica, Domenico era in salute quella mattina. Fatale la lesione al polmone

Proseguono le indagini sull'incidente mortale avvenuto nella sede di Stellantis di Pratola Serra. Il manutentore Domenico Fatigati, originario di Acerra, ha tragicamente perso la vita il 23 febbraio mentre lavorava su un macchinario. Per tre ore, gli accertamenti irripetibili sono stati condotti sul macchinario, ora sotto sequestro. Il consulente Giuseppe Coccia, nominato dalla pm Lorenza Recano, ha rilevato che il traslo, datato 1996, "visivamente è apparso in pessime condizioni", scrive AvellinoToday.it. Tuttavia, per un'analisi completa, sarà necessario esaminare il macchinario con il motore acceso, come sottolineato dall'avvocato Luigi Ferrandino, che rappresenta i familiari della vittima. Gli accertamenti sono stati eseguiti alla presenza dei consulenti di parte, sia degli indagati sia della famiglia di Domenico.

Un secondo accesso presso la Fca è previsto prossimamente al fine di proseguire nelle indagini, che mirano a stabilire le cause dell'incidente e a verificare un dettaglio cruciale: se la presenza di un collega avrebbe potuto salvare la vita di Domenico. Il consulente Serafino Bartolozzi, nominato dalla famiglia Fatigati, ha partecipato agli accertamenti tecnici.

Cause del decesso sul lavoro

Dai risultati preliminari dell'autopsia, a cui ha assistito anche il medico legale Oleksandr Kotsiborska, è emerso che Domenico non soffriva di alcun malore o problema di salute preesistente. Il decesso è avvenuto per le lesioni al polmone. Era giunto in fabbrica alle 6 del mattino e si era recato nell'area di smistamento motori per risolvere un'anomalia. Dopo aver affrontato il problema tecnico, la macchina si è inaspettatamente rimessa in funzione, causando il tragico incidente. L'inchiesta ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di cinque persone, tra cui il direttore dello stabilimento e altri responsabili aziendali e di una ditta esterna, tutti accusati di omicidio colposo.