Dolci per i bambini degli ospedali: a consegnarli l'attrice di Mare fuori

Biscotti e dolciumi per i bambini ospiti delle strutture ospedaliere napoletane. Sono quelle donate da tre pasticcerie e consegnate dall'attrice Giovanna Sannino - protagonista della fiction Rai "Mare fuori" - alla fondazione Santobono Pausillipon insieme allo Iav (In Arte Vesuvio). Non solo: i promotori dell'iniziativa ieri si sono recati personalmente all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore per incontrare i piccoli degenti.A sostenere l'iniziativa le pasticcerie napoletane "La Carlotteria", "Mon Sciou" e "Bear Bakerylab", che hanno deciso di preparare per l'occasione biscotti, dolcetti e panettoni a tema natalizio. Soddisfatta Giovanna Sannino: "Il Natale è dei bambini. Tutti. Questa è un'iniziata che nasce a settembre, quando in collaborazione con lo Iav e la fondazione Santobono Pausillipon divento il volto dei bambini ospiti della struttura ospedaliera per promuovere un movimento alla solidarietà, in veste di testimonial del garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Abbiamo avuto il sostegno di tre pasticcerie napoletane che, con tanto amore e dedizione, ci hanno inondato di dolcezze e leccornie con il solo spirito di regalare un sorriso. Non è stata un'operazione semplice, poiché di beneficenza tanti parlano, ma nessuno si 'sporca' le mani e soprattutto, avendo avuto una grandissima disponibilità dalle pasticcerie, avevamo il desiderio di donare anche ad altre aziende ospedaliere. Purtroppo però la burocrazia è lenta e complessa e solo ieri mattina abbiamo ricevuto risposta dall'ospedale civile San Giovanni di Dio di Frattamaggiore e all'ultimo momento abbiamo caricato la nostra slitta e siamo andati sul luogo per poter incontrare i bambini e vivere una mattinata all'insegna dell'empatia". Presente all'iniziativa Angela Andolfo, fondatrice insieme alla sorella Lucia di Iav: "Questo progetto - afferma - nasce con l'obiettivo di sostenere e soprattutto sensibilizzare iniziative sociali fondate sui valori della solidarietà e dell'inclusione. Abbiamo voluto donare un momento di felicità a chi vive una situazione di difficoltà".