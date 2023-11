Documenti falsi per migranti: operazione a Caserta, nella banda anche napoletani

Sono sette i soggetti, tutti italiani, arrestati dai carabinieri di Caserta nell'ambito di un'operazione contro l'immigrazione clandestina. Due sono carcere, cinque con obbligo di dimora. Sono indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'attività investigativa ha consentito di individuare una struttura dedita alla falsificazione di patenti di guida e attestati di residenza in favore di cittadini extracomunitari, che necessitavano del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno. Sono oltre 200 i soggetti denunciati e indagati a piede libero. L'attività di indagine parte da una denuncia di un'autoscuola che aveva avuto richiesta dalla motorizzazione per l'autenticità di un timbro apposto su una certificazione. L'attività di inchiesta è iniziata nel 2018 e si è conclusa nel 2021.

L'associazione criminale smantellata dai carabinieri di Caserta per favoreggiamento dell'immigrazione, si occupava in particolare di falsificare documenti come parenti, attestati di residenza, con timbri falsi dei comuni e sigilli dello Stato riprodotti. I promotori avevano creato una sorta di agenzia che era diventata punto di riferimento per i cittadini extracomunitari. I componenti del sodalizio, individuati i soggetti extracomunitari, per conoscenza diretta o per il tramite di altri loro connazionali compiacenti, provvedevano a procurarsi i documenti falsi, cedendoli, poi, a fronte del pagamento di somme di danaro variabili fra i 1.000 e i 2.000 euro. La documentazione veniva utilizzata per richiedere li rilascio del rinnovo dei permessi di soggiorno. I componenti sono residenti tra l'Agro Aversano e Napoli Nord.

Un volume d'affari importante, da centinaia di migliaia di euro. Era questo il business illegale messo in piedi, a suon di documenti falsi per stranieri, dall'associazione criminale accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, smantellata nel casertano. Oltre 200 casi ricostruiti dai carabinieri, per un business di oltre 250mila euro. Sono stati intanto revocati i permessi già rilasciati e sospese le pratiche ancora inevase.

Molti degli stranieri 'clienti' dell'associazione a delinquere smantellata nel casertano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono domiciliati al nord Italia. Scendevano al sud per utilizzare questa sorta di 'canale preferenziale' per accelerare, illecitamente, le pratiche per il rinnovo dei permessi di soggiorno. La pseudo agenzia aveva una sede fisica presso l'abitazione di uno dei denunciati, nell'Agro Aversano. Il sistema si basava sul passaparola; attraverso altri cittadini che avevano già usufruito dei servizi veniva contatto il promotore che si adoperava per i passi successivi. Dava poi una percentuale rispetto ai clienti seguiti a vari membri del sodalizio criminale. Il denaro veniva versato in più tranche.

L'organizzazione criminale scoperta dai carabinieri nel casertano, dedita alla realizzazione di documenti falsi per immigrati, era strutturata in modo che ognuno sapesse cosa fare. Stando alle indagini dei carabinieri, ogni membro aveva un ruolo specifico. Tra questi vi era chi si occupava di procurare i "clienti", chi scattava le foto con lo smartphone da apporre sulle false patenti, chi riproduceva le stesse e i certificati di residenza con timbri falsi; chi consegnava i documenti e ritirava i soldi in contanti; chi, invece, era titolare di una card Postepay, sulla quale il sodalizio riceveva i versamenti in danaro. C'erano anche due donne che svolgevano il ruolo di intermediarie con i soggetti extracomunitari. I carabinieri hanno sequestrato 60 documenti di guida falsi, ritrovati nella disponibilità di alcuni cittadini extracomunitari e sospeso oltre 140 pratiche di rilascio del permesso di soggiorno.

