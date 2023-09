Dl Caivano, Piantedosi: “Il disagio minorile non si cancella con un tratto di penna”

"Le complessità di questo fenomeno sono tali che non è che pensavamo che con un tratto di penna queste si potessero cancellare. Le difficoltà del disagio minorile sono tali, soprattutto in aree come quelle di Napoli, Palermo, che sicuramente non si cancellano con un tratto di penna. Però è stato un passaggio importante. Noi abbiamo inaugurato un'attenzione che sia anche volta a l'intensificazione del controllo del territorio e di contrasto a certi fenomeni".

Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parlando ai giornalisti all'inaugurazione, a Palermo, del locale confiscato alla mafia dove avrà sede l'associazione Quarto Savona Quindici. Piantedosi ha risposto ad alcune domande inerenti all'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del dl Caivano."Anche qui, a Palermo - prosegue - c'è un'attenzione particolare nei confronti della Vucciria. Vogliamo dare un'idea, senza presunzione, di uno stato che dà un segno tangibile di riappropriarsi di certi spazi che sono stati occupati in modo quanto meno disordinato", conclude Piantedosi.