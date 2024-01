Atti persecutori verso un imprenditore, misura cautelare per l'uomo dei Longobardi-Beneduce

A Pozzuoli i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di un uomo, ritenuto legato al clan locale dei Longobardi-Beneduce. La misura restrittiva è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, mentre l'ipotesi di reato è atti persecutori, con l'aggravante del metodo mafioso.

Dall’aprile 2022, l'indagato avrebbe molestato reiteratamente un imprenditore locale e i suoi familiari, in modo da causare in loro "un perdurante e grave stato d’ansia e di paura" e "un fondato timore per l’incolumità".

Colpo al clan

Soltanto il mese scorso tre persone dello stesso sodalizio criminale sono finite in carcere o ai domiciliari per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e tentata estorsione. Si trattava, secondo gli inquirenti, del gruppo che provvedeva a rifornire di droga il quartiere Reginelle di Pozzuoli.