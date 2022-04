I provvedimenti, istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia anticrimine della Questura, prevedono il divieto, da 3 mesi a 1 anno, di accedere all'area della Stazione centrale di Napoli e alle relative pertinenze della stessa. I divieti sono stati adottati in seguito ad ingiunzioni di pagamento emesse dalla Direzione operativa Infrastrutture territoriale delle Ferrovie dello Stato. (AdnKronos)

Il questore di Napoli ha emesso sei provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) nei confronti di altrettante persone tra i 27 e i 45 anni originarie di Napoli, Maddaloni e San Giuseppe Vesuviano. In particolare, i 6 erano già stati sanzionati con l'ordine di allontanamento, tra febbraio 2021 e marzo 2022, dai poliziotti del Compartimento della Polizia ferroviaria di Napoli, poiché sorpresi, all'interno della Stazione centrale di Napoli e nello spazio esterno adiacente, a chiedere in modo molesto denaro ai viaggiatori e ad esercitare abusivamente l'attività di vendita di beni su aree di pertinenza dello scalo ferroviario, impedendo agli utenti la fruizione o l'accesso alle stesse.

Vendita molesta in stazione: guai in arrivo per gli abusivi