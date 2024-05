Divieto assoluto di esporre i bidoni di raccolta dei rifiuti, al di fuori di orari e giorni consentiti: fioccano le multe

“Prendendo atto che nel territorio Comunale continuano a verificarsi episodi di non corretto conferimento di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l’igiene e la sicurezza delle persone; tenuto conto che l’Ufficio Ecologia ha evidenziato che in alcune zone della città vengono lasciati, anche per molti giorni posizionati su strade e marciapiedi e comunque su area pubblica o privata ad uso pubblico, i bidoni della raccolta differenziata, ancorché svuotati dall’azienda addetta alla raccolta; ritenuto che tale situazione compromette la libera e sicura circolazione pedonale e veicolare, nonché il decoro urbano e generi situazioni di grave incuria e degrado del territorio, dovuti anche al fatto che ignoti utilizzano i bidoni vuoti per depositare negli stessi o a latere sacchetti di rifiuti domestici, creando i presupposti per situazioni di degrado igienico - sanitarie, generando odori nauseabondi, ho firmato l’ordinanza per la quale tutti i soggetti domiciliati o dimoranti nel territorio comunale, persone fisiche, persone giuridiche, Enti di gestione, Associazioni, Fondazioni, Comitati, a effettuare precisa selezione dei rifiuti prodotti in modo differenziato prima del conferimento al servizio di raccolta ai fini del recupero del materiale destinato al riciclo. Inoltre tutti i soggetti domiciliati o dimoranti nel territorio comunale (Persone fisiche e non fisiche,etc.) sono tenuti a rispettare l’esposizione dei bidoni-contenitori fuori la propria abitazione nel rigoroso rispetto dei giorni e degli orari di conferimento stabiliti per ogni frazione merceologica distinta per zone. È fatto divieto assoluto esporre i bidoni-contenitori davanti la propria abitazione - condominio - attività dopo lo svuotamento degli stessi a cura della ditta incaricata. In caso di inosservanza, ai trasgressori sarà comminata una sanzione pecuniaria. A controllare sul rispetto delle norme, saranno Polizia Municipale e Guardie Ambientali”.

Lo ha annunciato il sindaco di Somma Vesuviana, comune del vesuviano. L’ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Somma Vesuviana e all’Albo Pretorio.