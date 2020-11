Divieto di camminare a piedi dalle 20: l'ordinanza del sindaco nel napoletano

E' entrata in vigore lunedì sera l'ordinanza che vieta la circolazione pedonale e l'intrattenimento in strada dalle 20,00 in poi sull'intero territorio di Cicciano, fino alle ore 5,00. La circolazione pedonale è consentita limitatamente a servizi strettamente necessari, come recarsi in farmacia, in tabaccheria o in pizzeria. Vietato uscire per i minori di 16 anni, se non accompagnati dai genitori. Per le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pub, ecc) resta consentito l'asporto e la consegna a domicilio fino alle 22,00.

La decisione è stata presa dal sindaco Giovanni Corrado dopo l'aumento di contagi registrato negli ultimi giorni nel comune in provincia di Napoli, più della metà dei quali appartenenti ad una Rsa della zona: "Oggi l’Asl mi ha comunicato che altri 98 nostri concittadini di cui 52 tutti appartenenti alla struttura RSA di via Roccarainola risultano essere positivi al Covid-19 (risultato di venerdì sabato e domenica). Voglio tranquillizzare tutti perché già sono state prese tutte le precauzioni di isolamento e la struttura in questione ha messo in atto tutte le procedure per arginare il diffondersi del virus. Ad oggi sul nostro territorio abbiamo 157 positivi attivi e 48 nostri concittadini guariti e 58 in isolamento fiduciario. Auguriamo a tutti i nostri concittadini una pronta guarigione", le parole del sindaco alla cittadinanza di Cicciano nel corso dell'aggiornamento sulla situazione Coronavirus diffuso nel pomeriggio di lunedì.