Divieto circolazione pedonale a Napoli, l'amministrazione smentisce

"Totalmente falsa ed inventata". È così che attraverso una nota, stamane il Comune di Napoli definisce la notizia - riportata da una testata partenopea - del sopraggiungere di un'ordinanza sindacale di “divieto di circolazione pedonale esteso a tutto il territorio cittadino” con le “strade aperte solo alle auto”.

L’amministrazione comunale "smentisce categoricamente la notizia" che è "destituita di ogni fondamento".

Non è la prima volta in questi giorni che Napoli e la Campania vengono dati mediaticamente sull'orlo del lockdown, notizie puntualmente smentite con città e regione ancora ritenute "zona gialla" in fatto di restrizioni anti-Covid da applicare.

Il commento del sindaco

“Oggi è stata pubblicata una inqualificabile fake news", sono state le parole a commento del sindaco Luigi de Magistris, "che produce l’effetto di disorientare l’opinione pubblica".