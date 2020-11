Divieto di circolazione in auto con a bordo più di due persone: la decisione del sindaco nel napoletano

Il Sindaco di Ottaviano Luca Capasso annuncia alla cittadinanza alcune ordinanze per prevenire e limitare la diffusione del contagio da Covid-19 sul territorio del comune vesuviano.

"Si è concluso un incontro con l’Unità di crisi comunale, organizzato per fare il punto della situazione sull’emergenza sanitaria in atto. Di concerto con i componenti dell’Unità di Crisi, firmerò nelle prossime ore le seguenti ordinanze, che andranno in vigore da sabato 14 novembre su tutto il territorio di Ottaviano:

- Obbligo per tutti gli esercizi commerciali di esporre la certificazione settimanale di avvenuta sanificazione dei locali

- Divieto di fumo in tutti gli spazi pubblici

- Divieto di circolazione in automobile con a bordo più di due persone, fatta eccezione per i conviventi

- Divieto di circolazione dalle ore 18.00 alle ore 05.00 per tutte le moto, i motocicli, gli scooter e le minicar con alla guida minori di anni 18, salvo comprovati motivi di necessità ( lavoro e salute) come da DPCM

- Obbligo per bar ed altri esercizi di ristorazione di uso di prodotti monouso biodegradabili.

In queste ore stiamo provvedendo, inoltre, alla sanificazione del territorio, desidero ringraziare il personale della Gpn e i volontari della Protezione Civile per il lavoro che stanno svolgendo", spiega Capasso.