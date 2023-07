L'assessore Cosenza: “Mare a Napoli balneabile. Solo piccoli tratti hanno problemi”

L'assessore Edoardo Cosenza ha rassicurato i cittadini sulle condizioni di balneabilità della costa dopo gli ultimi test effettuati. La preoccupazione era data dai problemi riscontrati a Marechiaro e via Partenope. “Si tratta di piccoli tratti che peraltro di solito non vengono utilizzati. I test sono stati anche ripetuti e potrebbe trattarsi solo di un elemento temporaneo. Per il resto l'Arpac ritiene che il mare a Napoli sia in ottime condizioni” ha dichiarato l'assessore.

Nei giorni scorsi era scattato il divieto di balneazione nell'area costiera di via Partenope ed invito ai cittadini ad evitare temporaneamente la balneazione nell'area di Marechiaro. L'ordinanza sindacale venne emessa dopo gli esiti del monitoraggio effettuato dall'Arpac sulla qualità dell'acqua. A Marechiaro, secondo le analisi effettuate a 250 metri dalla costa, era stata rilevata una concentrazione di enterococchi intestinali superiore ai limiti previsti.