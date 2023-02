Enorme diverticolo di Zenker rimosso con una operazione d'avanguardia dalla cavità orale del paziente

Intervento delicato e complesso quello portato a termine con successo dall’équipe di Chirurgia Endoscopica, diretta dal professor Giovanni Domenico De Palma. I chirurghi sono intervenuti per eliminare, con un intervento endoscopico, un voluminoso diverticolo di Zenker, una sorta di sacca che si viene a creare nella parete posteriore dell’esofago cervicale che rappresenta il diverticolo esofageo di più frequente riscontro.

"La tecnica che abbiamo eseguito consente di eliminare, per via mini-invasiva, la sacca del diverticolo evitando così che il cibo vada ad accumularsi e consentendo al paziente di riprendere un’alimentazione regolare. Questo tipo di intervento si esegue attraverso la cavità orale, con un endoscopio flessibile chiamato gastroscopio e non lascia nessuna cicatrice esterna sul paziente", spiega il prof. De Palma dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.