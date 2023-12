Albero di Natale distrutto a poche ore dall'installazione: "In nessuna altra città è successo questo"

Alcuni vandali hanno distrutto l'installazione nataliuzia - raffigurante un albero di Natale - in piazza Cirillo a Casoria. A darne notizia, via social, con tanto di immagini, è il sindaco Raffaele Bene. Queste le sue parole: "L'albero di Natale di 12 metri installato in piazza Cirillo è durato tre giorni. Stanotte ignoti hanno sabotato l'installazione luminosa tranciando con evidente dolo i fili e rendendo impossibile l'accensione totale

Queste immagini valgono più di qualsiasi considerazione e colmano di rabbia e amarezza il mio cuore e quello di ogni Casoriano onesto. Una maggioranza silenziosa coperta ancora una volta da azioni indegne di una società civile. Ho visto e letto di tante città illuminate ma in nessuna realtà finora si è registrato qualcosa di simile. Non arrendiamoci ai barbari".