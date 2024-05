Assaltano il nuovo parcheggio della stazione: distrutte le casse, portato via l'incasso

A meno di un mese dalla sua inaugurazione, il nuovo parcheggio della stazione di Casoria è stato vittima dei vandali. La notte tra venerdì e sabato, infatti, alcuni ignoti hanno assaltato le casse della struttura. Ferrovie dello Stato, in una nota, fa sapere che "i responsabili non sono stati ancora identificati ma hanno causato pesanti danni alle strutture, alle apparecchiature presenti ed hanno rubato l’intero incasso. Le autorità competenti sono state informate e stanno lavorando per individuare i colpevoli".

Alcune immagini dei danni sono state condivise anche dal consigliere comunale Salvatore Iavarone che ha commentato. "Casoria Inaugurato da poche settimane, è stato già distrutto il parcheggio della stazione di Casoria … Siamo davvero destinati all’estinzione…. Che stiamo diventando?".