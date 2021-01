Vandalizzata sede del Partito Democratico: "Sgomento e tanta amarezza"

Il circolo del PD San Lorenzo, nel cuore del centro storico di Napoli, è stato vandalizzato da ignoti nel pomeriggio di sabato. "Su quanto accaduto - annuncia il segretario metropolitano del Pd Napoli Marco Sarracino - sono già in corso le indagini delle forze dell’ordine, in cui riponiamo piena fiducia".

"Eventi come questo - continua - lasciano un forte senso di sgomento e tanta amarezza, poiché ad essere colpito è il lavoro dei militanti che ogni giorno si dedicano con passione all’attività politica nell’interesse dei cittadini e della nostra città".

"Al segretario Giustino Ausania, alla vicesegretaria Raffaella Guarracino, agli iscritti e ai militanti, va la solidarietà di tutta la comunità democratica napoletana", ha concluso Sarracino.

“Intorno alle 14,30, alcuni militanti che erano in sede per pianificare le prossime attività del circolo, hanno deciso di recarsi ad un bar poco distante per un caffè, chiudendo a chiave solo la porta di vetro della sede, senza tuttavia sbarrarla con la porta di ferro. Sarebbero tornati in dieci minuti. Durante quell’arco di tempo così breve, però, qualcuno ha ben pensato di sfondare la porta e vandalizzare i locali. Tuttavia, non è stato rubato alcunché. Abbiamo chiamato subito le forze dell’ordine, che, intervenute rapidamente, ora indagano sulla vicenda”. A raccontare quanto accaduto sono il segretario Giustino Ausania, e la vicesegretaria Raffaella Guarracino.