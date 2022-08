Scuola devastata nella notte, il sindaco è una furia: "Cacciamo via dalla città i responsabili"

Nella notte tra giovedì e venerdì è stata vandalizzata la scuola Torrente a Casavatore. Danni importanti sono stati riscontrati al quadro elettrico e alle strutture che contenevano i cavi.

L'episodio, con tanto di immagini, è stato commentato anche dal sindaco Luigi Maglione che - sui social - ha espresso tutta la sua rabbia: "L'indecenza, la cattiveria, l'imbecillità, la carognaggine, la ignoranza, la stupidità non hanno limiti. Vandalizzare una scuola per poche decine di euro di rame. La buona notizia è che una persona è stata individuata e denunciata. se e quando ci sarà il processo Ci costituiremo parte civile con la relativa richiesta di risarcimento danni. Peccato che la legge non ce lo consente: se i colpevoli fossero Casavatore, cacciarli per sempre dal nostro territorio".