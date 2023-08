Distrutta l'auto di Ciro Rigione: il cantante si sfoga sui social - VIDEO

Nuovadisavventura per Ciro Rigione. Il cantante neomelodico, come ha denunciato sui social, ha subito atti vandalici ai danni della sua auto. Rigione sui suoi profili social ha testimoniato i danni subiti. Rigione era uscito per una serata, ma al ritorno ha fatto l'amara scoperta: il finestrino era frantumato ed alcuni ladri hanno provato a rubare le cose dall'automobile. Tanti i commenti di solidarietà per lui che ha lanciato un nuovo appello alle autorità cittadine.