Problemi con la pratica, uomo sfascia ufficio pubblico

Questa mattina, nell’ufficio anagrafe di Via Pecchia 90, un uomo è andato su tutte le furie per alcune problematiche legate al disbrigo di una pratica. Ha afferrato una sedia e l’ha scagliata contro due vetri. Il danno è ancora da quantificare. I carabinieri della tenenza di Arzano, allertati immediatamente, hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato per danneggiamento. Si tratta di un 43enne del posto già noto alle forze dell’ordine.