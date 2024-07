Vede la moto medica del 118 e la sfascia a calci e pugni: attimi di tensione

Vede parcheggiata la moto medica del 118 e la sfascia a calci e pugni. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Ranieri, mentre i sanitari stavano soccorrendo una persona. A darne notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Sono le 9:00 di Stamane quando la moto sanitaria è intervenuta a Via Ranieri a Napoli per un intervento di soccorso a persona, improvvisa e senza apparente motivo un passante incomincia a sferrare calci e pugni al mezzo di soccorso mandandolo in frantumi. L’equipaggio poco distante resta basito e non può fare altro che assistere alla distruzione della moto", si legge nel post.