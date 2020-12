Covid-19, Borrelli: "Campania seconda regione per abitanti, ma settima come fornitura vaccini per operatori sanitari"

“La Campania è la seconda regione d’Italia come numero di abitanti ed è la settima come fornitura di vaccini. E’ evidente che qualcosa non va. La distribuzione dei vaccini deve avvenire proporzionalmente al numero di abitanti e proporzionalmente al numero di abitanti c’è un determinato numero di operatori sanitari. O ci sono regioni che hanno più operatori sanitari rispetto al numero degli abitanti, oppure ci sono regioni che hanno fornito dati non veri. Il dato di fatto è che, per quanto riguarda le prime dosi, riceveremo meno vaccini rispetto ad altre 6 regioni che hanno meno abitanti di noi”. Così il consigliere regionale della Campania, Francesco Emilio Borrelli, ha parlato ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus.

Borrelli ha parlato anche della questione fondi Europei: "E’ il Mezzogiorno che deve essere aiutato sul fronte della sanità. De Luca si è reso conto che c’è un asse territoriale di alcuni regioni che tende a voler portare maggiori risorse al nord”.