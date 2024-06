Lacco Ameno, dissequestrato il porto turistico

Arriva una svolta nella vicenda del sequestro del porto turistico di Lacco Ameno: il Tribunale di Napoli ha deciso il dissequestro e la restituzione delle aree sotto sequestro al comune isolano. L'approdo turistico che si sviluppa nell'area attorno al caratteristico 'Fungo' era stato sequestrato dalla Capitaneria di Porto, lo scorso 25 marzo su disposizione della Procura di Napoli.

Il provvedimento arrivò al culmine di un'intricata vicenda giudiziaria e per occupazione abusiva di area demaniale da parte della società privata che da anni gestiva il porto in grado di ospitare sino a 300 imbarcazioni. Con il dissequestro di oggi, il porto potrà essere gestito direttamente dall'ente comunale isolano o assegnato nuovamente in concessione a terzi.