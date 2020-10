Napoli, dispositivo di traffico temporaneo per il Gran Premio Lotteria di Agnano

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione “Gran Premio Lotteria di Agnano” previsto per domenica 25 ottobre, è stato istituito un particolare dispositivo temporaneo di traffico dalle ore 7:00 alle ore 19:00 e comunque fino a cessare esigenze.

In particolare:

A) divieto di sosta con rimozione coatta:

1. su ambo i lati di via Beccadelli, nel tratto compreso fra l'intersezione di via S.Gennaro e quella di via Agnano - Asroni;

2. su ambo i lati di via Agnano – Astroni, nel tratto compreso fra la confluenza di via Beccadelli e la rotatoria dello svincolo

della Tangenziale;

3. sul lato sinistro di via Raffaele Ruggiero, fino al secondo ingresso dell'ippodromo “varco D”

B) consentire la sosta ai veicoli a servizio delle Autorità del comitato organizzatore, della stampa, nonché quelli delle pubbliche

amministrazioni nel secondo settore centrale del piazzale dell'Ippodromo, ovvero quello posto di fronte all'ingresso dello staesso:

C) consentire la sosta ai veicoli a servizio delle persone con ridotta o limitata capacità motoria muniti di contrassegno “H”, lungo i

margini dell'interviale centrale posto fra i due settori del piazzale dell'Ippodromo;

D) senso unico di circolazione lungo il viale perimetrale del piazzale dell'Ippodromo, con senso di marcia dalla prima immissione

(lato bretella Italia 90 ) all'uscita lato muro di perimetro dell'Ippodromo;

E) senso unico di circolazione in via Raffaele Ruggiero fino alla confluenza con via Vicinale Murate;

F) area di sosta autovetture Taxi per n. 10 stalli in via Agnano – Astroni altezza automercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'installazione della segnaletica provvisoria e le relative barriere di sicurezza saranno a cura del comitato organizzatore della manifestazione che ne curerà anche il successivo ripristino.