Dispositivo Viabilità per il concerto Radio Italia a Napoli

Istituire, per il giorno 27 giugno 2024: a) dalle ore 13:00 fino a cessate esigenze del giorno successivo:

a.1) il divieto di transito veicolare: • nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Comiliter (palazzo Salerno); • in via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato; • in via San Carlo e in piazza Trieste e Trento, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli delle forze dell’ordine, i veicoli per le emergenze ed il soccorso e i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) con stazionamento nella corsia loro riservata in via San Carlo, fronte teatro omonimo, ove potranno sostare e transitare con direzione da piazza Trieste e Trento a piazza Municipio; • in via San Nicola da Tolentino, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele e in rampe Brancaccio dall’intersezione con via Vito Fornari, eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli diretti ai garage autorizzati, i veicoli delle forze dell’ordine e i veicoli per le emergenze ed il soccorso;

a.2) la sospensione in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

a.3) il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Giovanni Serra a quella di via Chiaia;

b) dalle ore 13:00 alle ore 18:30 il senso unico di circolazione in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di piazza Trieste e Trento;

c) dalle ore 18:31 fino a cessate esigenze del giorno successivo il senso unico di circolazione in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri

d) dalle ore 08:00 fino a cessate esigenze del giorno successivo, la sospensione dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana in via San Carlo e in via Cesario Console e) dalle ore 00:01 fino a cessate esigenze del giorno successivo, il divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione dei parcheggi riservati ed a pagamento (strisce blu) in: piazza Trieste e Trento, via San Carlo, eccetto i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) con area di sosta fronte teatro omonimo, via Riccardo Filangieri Candida di Gonzaga, via Vittorio Emanuele III, via Acton, nel tratto compreso tra la Galleria Vittoria e via Cesario Console, piazzetta Carolina, via Gennaro Serra, via Cesario Console, via Nazario Sauro rampe Paggeria