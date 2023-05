Concerto di Gigi D'Alessio, in arrivo cinque giorni di passione: ecco il dispositivo di traffico

Per consentire il regolare svolgimento del “Concerto di Gigi D’Alessio” che si svolgerà in piazza del Plebiscito nei giorni 26, 27, 28 maggio 2 e 3 giugno, è stato istituito un particolare dispositivo temporaneo di circolazione in piazza Plebiscito e strade limitrofe, dalle ore 12:00 a cessate esigenze.

In particolare: Istituire dalle ore 12:00 e fino al termine della manifestazione e comunque a cessate esigenze dei giorni: 26, 27 e 28 maggio e per i giorni 2 e 3 giugno:

1. il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata:

a) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Comiliter;

b) in via San Carlo e in piazza Trieste e Trento;

2. il divieto di transito veicolare in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato

3. il senso unico di circolazione:

a) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia;

b) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri

4. l’obbligo di svolta a sinistra, per i veicoli che percorrono via Carlo de Cesare, all’atto di immettersi su via Toledo;

5. la sospensione in via San Carlo e in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi);

6. la sospensione in via San Carlo dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana.