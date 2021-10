Capodimonte e Colli Aminei, nuovo dispositivo temporaneo per lavori: ecco cosa accadrà

Istituzione, lungo alcune strade ricadenti nel territorio della Municipalità 3 e 8, di un particolare dispositivo temporaneo per lavori di efficientamento energetico, nel periodo ottobre/novembre 2021.

A) per i giorni 21 e 22 ottobre 2021:

1) il divieto di transito veicolare in via Cardinale Prisco;

2) sospensione del doppio senso di circolazione in via Vecchia San Rocco, nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Nicolardi;

3) istituzione del senso unico di circolazione in via Vecchia San Rocco, nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Nicolardi, in direzione di via Nicolardi.

B) per i giorni 25, 26, 27 ottobre 2021:

1) il divieto di transito veicolare in via Bosco di Capodimonte, nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Vecchia san Rocco;

2) sospensione del doppio senso di circolazione in via Lieti a Capodimonte, nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Gaetano Manfredi;

3) istituzione del senso unico di circolazione in via Lieti a Capodimonte, nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Gaetano Manfredi, in direzione di via Gaetano Manfredi.

C) per i giorni 2, 3, 4, 5 novembre 2021:

1) Il divieto di transito veicolare in via Vecchia San Rocco, nel tratto compreso tra via Nicolardi e via Cardinale Prisco.

D) per i giorni 08-09-10-11-12-13 novembre 2021:

1) Il divieto di transito veicolare in via Vecchia San Rocco, nel tratto compreso tra via Nicolardi e via Nuova San Rocco.

E) per i giorni 08-09-10-11-12 novembre 2021:

1) In Salita Moiariello, il senso unico alternato regolato con movieri, per tratti della lunghezza massima pari a 15 metri, con avanzamento progressivo dell'area di cantiere.

F) per i giorni 15-16-17-18-19 novembre 2021

1) in via Ottavio Morisani, nel tratto compreso tra Salita Moiariello ed il civico n°39 (Villino Flora) il senso unico alternato regolato con movieri in corrispondenza dell'area di cantiere.

Dal citato divieto di transito veicolare sono esclusi: i veicoli delle Forze dell'Ordine; i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile; i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza; i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio; gli aventi titolo diretti ai passi carrabili.