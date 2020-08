Turista tedesco da Amalfi si incammina verso il Monte Faito. Poi lancia l'appello: "Aiutatemi"

Un turista tedesco, partito da Amalfi (provincia di Salerno) in compagnia di due cani, era stato dato per disperso ieri. L'uomo aveva lanciato un appello, un messaggio con scritto "Aiutatemi" inviato dal suo cellulare che poi risultava spento. In quel momento si sarebbe dovuto trovare su un sentiero che l'avrebbe portato sul Monte Faito. Le ricerche di forze dell'ordine e volontari si erano concentrate sul versante partenopeo del monte. Ma l'uomo è stato ritrovato pochi minuti fa a Napoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.