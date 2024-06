Dispersione scolastica per 68 minori: denunciati 108 genitori

Pozzuoli, l'anno scolastico volge al termine, ma i carabinieri sono intervenuti per porre fine alla piaga sociale della dispersione scolastica. Al termine di dovuti accertamenti sono state a tal proposito denunciate per inosservanza dell’obbligo di istruzione minorile 106 persone. I militari hanno effettuato gli accertamenti sia nelle sedi degli istituti scolastici che nei locali dei servizi sociali del comune puteolano.

106 indagati “in qualità di esercenti la potestà genitoriale” non avrebbero permesso l’istruzione scolastica a 68 minorenni. Di questi 24 non avrebbero mai frequentato la scuola mentre i restanti 44 lo hanno fatto ma in maniera saltuaria non raggiungendo il numero di presenze necessario. L’alunno infatti non può superare il 25% di assenze in base al numero di giorni dell’anno scolastico. In alcuni casi gli alunni non hanno ripreso la frequenza nonostante l’avvertimento formale del Sindaco di Pozzuoli.

Ulteriori ammonimenti sono in fase di istruzione da parte del Comune in stretta sinergia con i carabinieri e le altre istituzioni.