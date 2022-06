Decine di ragazzini lontani da scuola per mesi: genitori denunciati

A Qualiano i carabinieri impegnati nel contrastare il fenomeno della dispersione scolastica hanno denunciato 28 genitori. I militari, dopo una verifica effettuata in sinergia con la dirigenza scolastica, hanno accertato che 14 ragazzi, sebbene fossero iscritti all'istituto comprensivo "Marconi" di via Villa, non avevano rispettato l'obbligo di frequenza nei periodi settembre-novembre 2021 e gennaio-aprile 2022.

Le 14 coppie di genitori risponderanno all'autorità giudiziaria del reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei figli minori. A Giugliano in Campania sono stati denunciati 17 genitori per 19 ragazzini che non hanno rispettato l'obbligo di frequenza nelle scuole elementare Giuseppe Diana e Don Salvatore Vitale. I militari hanno constatato che 15 studenti non erano neanche mai stati avviati all'istruzione scolastica obbligatoria.