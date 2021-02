Disoccupati in piazza: occupato l'Ispettorato del Lavoro

Nuovo appello alle istituzioni e in particolare a Mario Draghi

Nuovo sciopero generale dei disoccupati, questa mattina, a Napoli. Il Movimento di Lotta - Disoccupati "7 Novembre" è sceso in piazza per lanciare un nuovo appello alle istituzioni, e in particolare a quello che sarà il Governo nascente di Mario Draghi.

"Loro Draghi, noi leoni", viene scritto sulla pagina social del Movimento. "Occupato l'ispettorato del lavoro, ex dislocazione del Ministero del Lavoro. Neanche quella c'è più. A tutte le istituzioni, vedete quello che dovete fare. Noi continuiamo fino a risposte. Avanti tutta".