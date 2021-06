Disoccupati occupano sede del PD: "Vogliamo incontro con ministro Orlando"

Il gruppo disoccupati di Scampia, questa mattina, ha occupato simbolicamente la sede napoletana del PD. Le ragioni della protesta nelle parole di Omero Benfenati, uno dei rappresentanti del gruppo: "Stamattina abbiamo occupato simbolicamente la sede del PD a via Santa Brigida. Da una ventina di giorni aspettavamo una comunicazione per un incontro con il ministro del lavoro Orlando che fino ad ora non era avvenuta.

Al responsabile Marco Sarracino abbiamo voluto ribadire che gli impegni presi vanno sempre mantenuti e che noi non lasceremo passare davanti ai nostri occhi passerelle elettorali inutili. Sulla questione lavoro vogliamo concretezza e non le solite chiacchiere da campagna elettorale".