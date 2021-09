Disoccupati occupano impalcatura vicino la Questura: "Lavoro o non lavoro, dobbiamo campare"

Nuova protesta dei disoccupati del Movimento "7 novembre" che hanno occupato una impalcatura nei pressi della Questura in piazza Matteotti a Napoli. Alcune immagini del sit-in sono state pubblicate sui social dallo stesso Movimento.

Questo il loro messaggio: "Occupata l'impalcatura adiacente alla Questura e alla Città Metropolitana. Vogliamo subito che la Prefettura ci riceva per riconvocare il tavolo interistituzionale per valorizzare i progetti d'inserimento al lavoro, l'attività che i disoccupati hanno portato avanti in questo periodo estivo".

"I Recovery in bocca di tutti i partiti in vista dell'elezioni, nessuna risposta però per i disoccupati. CONTRO L'UTILIZZO POLITICO DELLA CRISI SANITARIA, CONTRO I PROFITTI DI POCHI CONTRO LA MISERIA DI MOLTI. LAVORO O NON LAVORO: DOBBIAMO CAMPARE".