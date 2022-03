Draghi a Napoli, i disoccupati restano in piazza: "Aumentano le spese militari mentre chiudono gli ospedali"

Le parole di Eddy Sorge del Movimento di lotta - Disoccupati 7 novembre. Nell'intervista, l'attivista sottolinea che i disoccupati resteranno davanti al Maschio Angioino finché il presidente del Consiglio - in città per firmare il Patto per Napoli - non li riceverà.

Dall'alba per Draghi

All'esterno del Maschio Angioino si era radunata fin dalle prime ore di oggi una folla di manifestanti appartenenti al Movimento di lotta - "Disoccupati 7 novembre". Questi hanno violato la zona rossa, dopo tensioni con la polizia dall’alba. La situazione col passare delle ore si è risolta fino al nulla osta alla presenza in piazza dei manifestanti.