Disoccupati, blitz in Consiglio comunale: occupate le sedi dei partiti della destra

Gruppi di disoccupati aderenti ai movimenti '7 novembre' e 'Cantiere Scampia' stamattina sono entrati nella sede del Consiglio comunale di via Verdi a Napoli, occupando le stanze dei capigruppo consiliari dei partiti di maggioranza del governo nazionale.

“Urgente accorrete tutti! - è stato l'appello lanciato sui social dai disoccupati - disoccupati/e questa mattina sono nelle sedi dei capogruppi dei partiti della maggioranza di governo del consiglio comunale. Siamo qui per chiedere che immediatamente si muovano i partiti afferenti al governo e - come da impegni - si contatti i ministeri romani per dare seguito al percorso iniziando dalla convocazione del tavolo interistituzionale che stiamo aspettando da una vita. Ci vediamo a via Verdi per presidio di sostegno e solidarietà!”.