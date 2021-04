Disoccupati irrompono in Comune: "Via ai progetti o non ce ne andremo"

Intorno alle 8 di mattina i disoccupati del Movimento 7 novembre Hanno occupato la sede del consiglio comunale di Napoli di via Verdi. "Da anni stiamo partecipando a incontri e tavoli istituzionali. I progetti sono sul tavolo da tempo ma non parte mai nulla. Siamo stanchi di attendere vogliamo che le risorse del Recovery Fund vengano utilizzate per far partire i progetti lavorativi che ci coinvolgono".

Mentre una delegazione del movimento a occupato alcuni locali di via Verdi decine di disoccupati sono rimasti in strada per protestare. Uno dei manifestanti ha avuto un malore e è stato necessario l'intervento del 118.

"Non ci fermeremo fino a quando non daranno risposte concrete alla nostra vertenza" hanno assicurato i componenti del movimento.