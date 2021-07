San Giorgio a Cremano, via alla disinfestazione dalle zanzare dopo le richieste dei cittadini

Sono iniziati sul territorio di San Giorgio a Cremano gli interventi di disinfestazione dalle zanzare, dopo le segnalazioni da parte dei cittadini. A renderlo noto è il sindaco Giorgio Zinno.

"Cari concittadini, dopo segnalazioni di alcuni cittadini e le relative richieste di intervento alla Asl Na 3 Sud che ne è competente, sono iniziati in città gli interventi di derattizzazione e di disinfestazione dalle zanzare, in particolare larvicida e ovocida. La Asl ha effettuato una mappatura del territorio, individuando 80 punti principali, dove sono state posizionate trappole per topi e dove vengono effettuati i trattamenti contro gli insetti. In seguito ad un monitoraggio della città effettuato dall'ufficio Ambiente, la Asl ha stilato un calendario di attività che prevede interventi regolari secondo i periodi maggiormente interessati da questi fenomeni. In particolare per quanto riguarda la derattizzazione, si svolgeranno ogni 30 o 60 giorni, mentre quelli di disinfestazione dalle zanzare saranno più frequenti. Dal momento che spesso arrivano richieste di derattizzazione e disinfestazione, chiariamo che queste attività sono di esclusiva competenza della Asl e l'Ente non può sovrapporsi ad essa. Tuttavia, in casi particolari e straordinari ed esclusivamente in aree di proprietà comunale, ci siamo fatti carico di tali attività, ma si tratta di casi sporadici, in quanto il compito resta esclusivamente in capo all'Azienda Sanitaria Locale", scrive il primo cittadino sui social.