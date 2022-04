Guerra in Ucraina, De Luca: “A Capri e Ischia abbiamo già avuto tante disdette dai russi”

"Avremo ovviamente una caduta dei flussi turistici provenienti dalla Russia, in particolare abbiamo avuto moltissime disdette a Ischia e a Capri, ma credo che con l'evento di Procida, e anche con la programmazione culturale straordinaria che offre la Regione Campania, abbiamo la possibilità di attrarre flussi di turismo molto importanti". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della Giornata del mare e della cultura marina alla Stazione marittima di Napoli, facendo il punto sulle presenze turistiche a Napoli e in Campania. "Ci auguriamo che questa ripresa turistica ci sia e si consolidi. Abbiamo appena inaugurato Procida Capitale della cultura e abbiamo costruito tutte le precondizioni per un rilancio turistico straordinario", ha aggiunto De Luca.

"In questo momento ci sono due grandi città di mare sotto attacco, Mariupol e Odessa. Ci auguriamo davvero che nelle giornate di pasqua possa essere accolto l'appello di Papa Francesco per trovare una tregua alle armi". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ricordando la situazione della guerra in Ucraina a margine della Giornata del mare e della cultura marina alla Stazione Marittima di Napoli, in occasione della quale è stato conferito un riconoscimento al console generale dell'Ucraina a Napoli, Maksym Kovalenko.