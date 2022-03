Arrivano i carabinieri, discoteca sequestrata a Pozzuoli: i motivi

Una discoteca di via Campana, a Pozzuoli, è stata sequestrata la scorsa notte dai carabinieri.

I militari della locale stazione, impegnati in un servizio a largo raggio nell’ambito dei controlli sulla movida cittadina, nel corso delle operazioni avevano constatato come all’interno del locale fosse stata organizzata una serata di ballo per i circa 200 clienti presenti senza le autorizzazioni previste dalla legge.

Denunciato a piede libero anche l’imprenditore del posto titolare della discoteca, per i reati di “spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza, apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento”.