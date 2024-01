Discoteca abusiva a cielo aperto: scatta il blitz dei carabinieri

Questa mattina a Giugliano in Campania i carabinieri hanno controllato un’associazione culturale a via Contrada Cappuccini impegnata nella promozione di prodotti tipici del territorio.

Trovate 31 persone, tra cui un minorenne, non iscritte come socio. Contestate al legale responsabile l’aver predisposto abusivamente una discoteca a cielo aperto e la mancanza della licenza di pubblica sicurezza. Per il legale responsabile una sanzione di quasi 7mila euro.