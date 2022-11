Serata abusiva, discoteca chiusa per la terza volta

I carabinieri della tenenza di Cercola, anche questa notte, sono intervenuti per sanzionare una discoteca in via Garibaldi, nel comune di Pollena Trocchia. La terza volta in 7 giorni. Circa 500 le persone arrivate per partecipare all’ennesimo evento organizzato senza autorizzazioni.

Il titolare è stato denunciato per la terza volta per apertura abusiva di luoghi di pubblico interesse, spettacolo o intrattenimento. Avviato l’iter procedurale per la chiusura immediata del locale e per la diffida ad ottemperare alle prescrizioni della commissione di vigilanza.