Via Argine, una discarica infinita e abbandonata da tutti

Incredibile bomba ecologica a Napoli, la città sede del G20 sull’ambiente. Una vera e propria montagna di rifiuti di ogni genere, soprattutto speciali, che io stesso ho scalato e che cresce ogni giorno sempre di più. Rifiuti e sostanze nocive che, in oltre 10 anni, potrebbero aver inquinato le falde acquifere e prodotto danni incalcolabili al contesto ambientale sito ai margini di via Argine la lunga arteria di Ponticelli. Una vera e propria bomba ecologica che, nonostante le numerosissime denunce, nessun ente istituzionale, al netto del rimpallo di competenze, vuole prendersi in carico per la necessaria bonifica.