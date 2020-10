Tonnellate di rifiuti speciali davanti alla scuola: "L'Asia ci ignora"

La denuncia dei cittadini di via Argine per una discarica a cielo aperto che da mesi cresce sotto il viadotto di via Argine, a pochi passi dall'Istituto Marie Curie di Ponticelli. Tra i rifiuti sversati materiale edile, lavatrici e lastre in amianto