Discarica tra i palazzi, il Comune: "Non abbiamo i soldi per la bonifica"

L'ex campo rom di via Mastellone, a Barra, è diventato uno sversatoio di rifiuti speciali a pochi metri da case e campi coltivati. Per riqualificare l'area servono 4,5 milioni di euro. L'assessore Mancuso: "La Regione ci ha detto no"

Servono 4,5 milioni per bonificare l'enorme discarica abusiva di via Mastellone, quartiere Barra. Tanti soldi, così tanti che il Comune non li ha e, al momento, non esiste un piano B per liberare i residenti da questa piaga ambientale: "Abbiamo chiesto alla Regione di inserirla nel piano bonifiche, ma ci ha risposto picche" ha spiegato l'assessore comunale all'Ambiente Paolo Mancuso.

Di questa discarica, NapoliToday vi ha parlato in un videoreportage del 25 novembre scorso. Lo sversatoio si è formato dopo l'abbandono dell'area da parte di una comunità rom in seguito a un incendio doloso. Il rogo è datato agosto 2021 e in un anno e mezzo sono comparse tonnellate di rifiuti speciali: amianto, materiale di risulta edile, scarti tessili, carcasse di automobili. A poche decine di metri ci sono palazzi e campi coltivati. I residenti hanno raccontato ai nostri microfoni dei continui sversamenti da parte di aziende dell'hinterland, ma soprattutto dell'aumento dei tumori nella zona. A questo, si aggiunge il rischio che i rifiuti potrebbero aver contaminato la falda acquifera che irriga i campi, con potenziale contaminazione di frutta e verdura.

"Siamo a conoscenza della situazione - afferma Mancuso - Dovremo capire con il sindaco se è possibile individuare risorse nostre, oppure tornare alla carica con la Regione. Il lavoro di catalogazione e bonifica è enorme, lo abbiamo quantificato in 4,5 milioni di euro. Ciò che sicuramente faremo nelle prossime settimane è la pulizia del viale che arriva all'ex campo rom, anch'esso divenuto discarica. Sulla falda acquifera andranno fatte analisi e valutazioni, ma non mi risulta siano presenti rifiuti che possano infiltrarsi, come succederebbe con gli idrocarburi".

A un anno dal primo incontro sul tema, la soluzione ancora non c'è. La discarica abusiva di via Mastellone rischia di diventare un orrore permanente di Napoli Est.